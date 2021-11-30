ФІФА протестує систему напівавтоматичного визначення офсайдів

https://racurs.ua/ua/n163805-fifa-protestuie-systemu-napivavtomatychnogo-vyznachennya-ofsaydiv.html

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Міжнародна федерація футболу ФІФА анонсувала запуск напівавтоматичної системи для визначення положення «поза грою» (офсайду). Програмно-апаратний комплекс стежитиме за положенням рук та ніг гравців у штрафних зонах під час матчів.

Офсайд часто призводить до скасування забитих голів, зазначають у ФІФА. Суддям, незважаючи на використання технології VAR (Video Assistant Referee), може бути складно ухвалити рішення про те, чи буде зараховано гол. Крім того, позаігрові ситуації затягують час футбольних матчів. У федерації вважають, що нова технологія допоможе вирішити цю проблему.

VAR дуже позитивно вплинув на футбол, а кількість серйозних помилок зменшилася, але є сфери, де це можна виправити — і офсайд — одна з них, — розповіли у ФІФФ.

VAR не завжди визначає точний момент, коли м’яч відлетів від ноги гравця під час передачі чи гольової ситуації. Видання The Verge припустило, що це пов’язано з недостатньою роздільною здатністю відео.

Нова система визначення офсайду складається із 10−12 відеокамер, встановлених під дахом стадіону в Катарі. Камери збирають до 29 потоків даних для кожного гравця 50 разів на секунду. Проте рішення про офсайд залишається за суддями: система лише повідомляє рефері, якщо зафіксувала положення «поза грою».

Оператор VAR та судді отримають дані про положення гравців у реальному часі, зазначив директор з технологій та інновацій ФІФА Йоханнес Хольцмюллер.

Положення «поза грою» у футболі фіксується, якщо гравець атакуючої команди в момент початку пасу іншого гравця атакуючої команди знаходиться повністю або частиною тіла ближче до лінії воріт (лицьової лінії поля), ніж передостанній гравець суперника, включаючи воротаря. За дотриманням цього правила стежать бокові судді.

Кубок арабських націй відбудеться у Катарі з 30 листопада до 18 грудня.