ФИФА протестирует систему полуавтоматического определения офсайдов

https://racurs.ua/n163805-fifa-protestiruet-sistemu-poluavtomaticheskogo-opredeleniya-ofsaydov.html

Ракурс

Международная федерация футбола ФИФА анонсировала запуск полуавтоматической системы для определения положений «вне игры» (офсайдов). Программно-аппаратный комплекс будет следить за положением рук и ног игроков в штрафных зонах во время матчей.

Офсайд часто приводит к отмене забитых голов, отмечают в ФИФА. Судьям, несмотря на использование технологии VAR (Video Assistant Referee), может быть сложно принять решение о том, будет ли засчитан гол. Кроме того, внеигровые ситуации затягивают время футбольных матчей. В федерации считают, что новая технология поможет решить эту проблему.

VAR оказал очень позитивное влияние на футбол, и количество серьёзных ошибок уменьшилось, но есть области, где это можно исправить — и офсайд — одна из них, — заявили в ФИФА.

VAR не всегда определяет точный момент, когда мяч оттолкнулся от ноги игрока во время передачи или голевой ситуации. Издание The Verge предположило, что это связано с недостаточным разрешением видео.

Новая система определения офсайда состоит из 10−12 видеокамер, установленных под крышей стадиона в Катаре. Камеры собирают до 29 потоков данных для каждого игрока 50 раз в секунду. Тем не менее, решение об офсайде остаётся за судьями: система только уведомляет рефери, если зафиксировала положение «вне игры».

Оператор VAR и судьи получат данные о положении игроков в реальном времени, отметил директор по технологиям и инновациям ФИФА Йоханнес Хольцмюллер.

Положение «вне игры» в футболе фиксируется, если игрок атакующей команды в момент начала паса другого игрока атакующей команды находится целиком или частью тела ближе к линии ворот (лицевой линии поля), чем предпоследний игрок соперника, включая вратаря. За соблюдением этого правила следят боковые судьи.

Кубок арабских наций пройдёт в Катаре с 30 ноября по 18 декабря.