Карантин в декабре – какие нормы изменятся перед Новым годом, фото - DW

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Карантин в Украине ужесточается для невакцинированных граждан. В декабре украинцев ожидают несколько изменений, касающихся вакцинации и ограничений в различных зонах эпидемической опасности.

Правила карантина в желтой зоне изменятся

С 6 декабря обновятся правила адаптивного карантина в регионах желтой зоны. Эти ограничения существенно усилятся. В частности, будет запрещено:

работа учебных заведений, в которых вакцинировано не менее одной дозой менее 100% работников;

массовые мероприятия;

работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;

работа заведений общепита, кроме заказов на вынесение и доставки;

работа спортзалов, бассейнов;

деятельность объектов по размещению (исключение — гостиницы, санатории и социальные учреждения);

межобластные и международные перевозки.

Ограничения не будут действовать при наличии сертификата о получении хотя бы одной прививки от коронавируса, сертификата об выздоровлении или отрицательного теста на COVID-19 у всех сотрудников, посетителей/клиентов заведений или мероприятий.

За отсутствие у посетителей или сотрудников этих документов владелец заведения может понести ответственность по статье «Нарушение правил карантина людей» и заплатить штраф от 34 до 170 тыс грн.

Срок действия сертификата

С 6 декабря срок действия желтого сертификата сократится в три раза. Ранее документ, удостоверяющий вакцинацию одной дозой, действовал 120 дней, а с 6 декабря он будет законным только 30 дней. Так власть мотивирует граждан полностью пройти курс прививания от коронавируса.

Новые профессии в списке обязательной вакцинации

С 9 декабря в Украине отстранят от исполнения обязанностей непривитых работников:

учреждений сферы управления центральных органов исполнительной власти;

организаций, оказывающих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;

предприятий стратегического значения («Укрпочта», «Укрзализныця» и другие).

Если представители этих профессий не пройдут полный курс вакцинации, они будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Исключение — наличие у них абсолютных противопоказаний к прививке.

Вакцинация обязательна для педагогов, работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций и структурных подразделений.

«Вовина тысяча»

В декабре власти пообещали начало выплат за прививку от коронавируса. Все полностью вакцинированные граждане могут рассчитывать на выплату 1 тыс. грн. Правда, это будет не кэш.

Программа стартует с 19 декабря. Деньги начислят на виртуальную платежную карту в «Дії». Потратить средства можно будет в течение четырех месяцев на билеты в кинотеатр, театр или концерт, занятия спортом, поездки по Украине на поезде или самолете.