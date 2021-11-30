Карантин у грудні - які норми зміняться перед Новим роком, фото - DW

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Карантин в Україні стає більш жорстким для невакцинованих громадян. У грудні українців очікує декілька змін, які стосуються вакцинації та обмежень в різних зонах епідемічної небезпеки.

Правила карантину у «жовтій» зоні зміняться

З 6 грудня оновляться правила адаптивного карантину у регіонах «жовтої» зони. Ці обмеження суттєво посиляться. Зокрема, буде заборонено:

робота закладів освіти, у яких вакциновано щонайменше однією дозою менше 100% працівників;

масові заходи;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування, крім замовлень на винесення та доставки;

робота спортзалів, басейнів;

діяльність об'єктів з розміщення (виняток — готелі, санаторії та соціальні заклади);

міжобласні та міжнародні перевезення.

Обмеження не діятимуть за наявності сертифіката про отримання хоча б одного щеплення від коронавірусу, сертифіката про одужання або негативного тесту на COVID-19 у всіх співробітників, відвідувачів/клієнтів закладів чи заходів.

Термін дії сертифікату

Із 6 грудня термін дії «жовтого» сертифікату скоротиться утричі. Раніше документ, який засвідчує вакцинацію однією дозою, був чинним 120 днів, а з 6 грудня він становитиме тільки 30 днів. У такий спосіб влада мотивує громадян повністю пройти курс щеплення від коронавірусу.

За відсутність у відвідувачів чи співробітників цих документів власник закладу може понести відповідальність за статтею «Порушення правил карантину людей» та сплатити штраф від 34 до 170 тис грн.

Нові професії у списку обов’язкової вакцинації

З 9 грудня в Україні відсторонять від виконання обов’язків нещеплених працівників:

установ сфери управління центральних органів виконавчої влади;

організацій, що надають соціальні послуги,

закладіви захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;

підприємств стратегічного значення («Укрпошта», «Укрзалізниця» та інші).

Якщо представники цих професій не пройдуть повний курс вакцинації, їх відсторонять від роботи без збереження заробітної плати. Виняток — наявність у них абсолютних протипоказань до щеплення.

Наразі вакцинація обов’язкова для освітян, працівників центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та структурних підрозділів.

«Вовина тисяча»

У грудні влада пообіцяла початок виплат за щеплення від коронавірусу. Усі повністю вакциновані громадяни у грудні можуть розраховувати на виплату 1 тис. грн. Щоправда, це буде не готівка.

Програма стартує з 19 грудня. Гроші нарахують на віртуальну платіжну картку у «Дії». Витратити кошти можна буде упродовж чотирьох місяців на квитки в кінотеатр, театр чи концерт, заняття спортом, подорожі Україною потягом чи літаком.