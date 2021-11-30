Ляшко розповів, коли в Україні вакцинуватимуть від коронавірусу третьою дозою. Фото: vseosvita.ua

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Коронавірус в Україні активно поширюється через низькі темпи вакцинації. Також в країну може потрапити новий штам «Омікрон», який ще мало досліджений вченими.

Бустерну дозу вакцини українці зможуть зробити з січня. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю «ВВС-Україна».

Він нагадав, що вакциновані люди також можуть захворіти на коронавірус, однак переносять хворобу значно легше. Вакцинація запобігає в першу чергу тяжкому перебігу та потраплянню в реанімацію.

Вакцин в Україні вистачає. Міністерство охорони здоров’я уже підписало контракти на поставки на наступний рік. Нам вистачить і для бустерної, і в разі необхідності для повного циклу ревакцинації ще двома дозами, — сказав Ляшко.

Однак міністр вважає, що наразі пріоритети повинні бути розставлені для вакцинації людей, які взагалі не щепилися.

Якщо українці масово підуть і зроблять перше щеплення, у нас будуть першим щепленням вакциновані принаймні 60% або двома дозами 50%, я як міністр охорони здоров’я відразу ухвалю рішення і запустимо бустерне вакцинування, — резюмував Ляшко.

Нагадаємо, що коронавірус в Україні активно поширюється, а влада тим часом вже готується до нового штаму «Омікрон», який виник у Південній Африці. За попередніми даними, цей різновид вірусу частіше, ніж «Дельта», інфікує молодь, швидше розповсюджується та вражає тих, хто перехворів.

Джерело: «ВВС-Україна»