Слуга народу. Фото: DT.UA

https://racurs.ua/ua/n163801-slugy-rozmirkovuut-pro-pozbavlennya-mandatu-koleg-yaki-vyyshly-z-yihnoyi-frakciyi.html

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«Слуга народу», президентська партія, втратила мажоритарника Роману Соху. Він заявив, що разом з ним фракцію можуть покинути ще понад 10 депутатів.

Чи може Соха втратити свій мандат після виходу з фракції, розповів член комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Павло Фролов.

За його словами, пункт 6 частини 2 статті 81 Конституції однією із підстав дострокового припинення повноважень депутата визначає «вихід депутата, обраного від політичної партії, зі складу фракції».

Рішення про припинення повноважень приймає з’їзд партії, а виконує Центральна виборча комісія, реєструючи наступних за списком кандидатів або оголошуючи нові вибори у округах, що звільнилися.

Мажоритарники, які покидають фракцію, посилаються на рішення Конституційного суду № 12-рп/2008, яке визначило вихід депутата із фракції як «припинення депутатом свого перебування у складі фракції політичної партії, за списком якої його було обрано депутатом».

Проте це рішення було ухвалено під час дії пропорційної виборчої системи та за умов відсутності у Верховній Раді депутатів, обраних в одномандатних округах.

У конституційному поданні від 16 жовтня 2006 року питання від 50 депутатів ставилося лише про наслідки виходу з фракції депутатів-списочників. Мажоритарників тоді просто не було.

На думку Фролова, ці положення рішення КСУ неможливо застосувати у роботі парламенту цього скликання, оскільки вони зовсім застаріли та не відповідають виборчій системі, за якою було обрано чинний парламент. Він додав, що це питання незабаром може почати вирішувати Центральна виборча комісія.