Рятувальники закрили Карпати для туристів в очікуванні шторму. Фото: ФБ

https://racurs.ua/ua/n163800-ryatuvalnyky-zakryly-karpaty-dlya-turystiv-v-ochikuvanni-shtormu-foto-video.html

Ракурс

Погода в Україні залишається складною — в Карпатах туристам порадили утриматися від походів у гори.

Штормове попередження оголосили у високогір’ї Івано-Франківської області. Про це повідомили у місцевій прес-службі рятувальників.

Людям, які все-таки зважаться на подорож, варто пам’ятати, що безпека в горах залежить від багатьох факторів.

Мандрівникам радять не забувати про дотримання елементарних правил безпеки, зокрема щодо правильного підбору одягу та взуття. Також потрібно добре ознайомитися з місцевістю.

Головна вимога — зареєструватися та отримати консультацію працівників гірської пошуково-рятувальної служби щодо обраного маршруту і можливого погіршення погодних умов.

Піп Іван (також Піп Іван Чорногірський, або Чорна Гора) — одна з найвищих вершин Українських Карпат з висотою 2 тис. 28 м.

«Ракурс» повідомляв, що погода в Україні різко зміниться — на всі регіони насувається потужний штормовий вітер. 30 листопада вночі на більшій частині території, вдень у західних та північних областях очікуються пориви вітру 15−20 м/с.