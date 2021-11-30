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Ракурс
Олександр Лукашенко, фото: «Українська правда»

Лукашенко розповів, коли в Білорусі з’явиться російська ядерна зброя (ВІДЕО)

30 лис 2021, 17:54
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Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, заговорив про можливість розміщення на території країни російської ядерної зброї. Про це він заявив в нещодавньому інтерв’ю російським ЗМІ.

За його словами, російська ядерна зброя в Білорусі з’явиться в разі, якщо НАТО розмістить ядерну зброю у Східній Європі, зокрема в Польщі, про можливість чого нещодавно заявив генсек НАТО Йенс Столтенберга, повідомляє сьогодні, 30 листопада, агентство БелТА.

Тоді я запропоную Путіну повернути ядерну зброю до Білорусі, — заявив Лукашенко.

На уточнювальне запитання, про які саме типи ядерної зброї йдеться, Лукашенко відповів, що це буде «найбільш ефективна при такому зіткненні» зброя.

Він наголосив, що в Білорусі збережена інфраструктура для ядерної зброї, що залишилася з часів СРСР.

Я ж недаремно сказав: ми на території Білорусі до цього готові. Я як дбайливий господар нічого не зруйнував, — додав Лукашенко.

Білорусь після розпаду Радянського Союзу разом з Україною та Казахстаном відмовилася від ядерної зброї і передала ядерні боєприпаси до РФ.


Нагадаємо, у серпні під час наради з силовиками Лукашенко назвав Україну «додатковою загрозою, якої раніше не було».

Джерело: БелТА


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