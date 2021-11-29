Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ не залишиться осторонь у разі початку війни на Донбасі. Фото: belta.by

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Олександр Лукашенко, білоруський диктатор, заявив, що Білорусь не залишиться осторонь, якщо західні країни «розв'яжуть війну» на Донбасі або на російському кордоні.

При цьому самопроголошений білоруський президент переконаний, що «немає причин» Україні посилювати українсько-білоруський кордон, бо там «абсолютна тиша і навіть спокійніше, ніж було раніше». Про це Лукашенко заявив на нараді з питань військової безпеки в центрі стратегічного управління Міністерства оборони, повідомляє 29 листопада прес-служба диктатора.

Захід прекрасно розуміє: якщо вони знову розв’яжуть войнушку в Донбасі або десь на кордоні з Росією, Білорусь осторонь не залишиться. І ясно, на чиєму боці буде Білорусь, — зазначив Лукашенко.

Диктатор обурений, що «вони виводять туди військовий контингент і заявляють про це відверто». Він нагадав про «активні рухи тіла навколо Російської Федерації під прикриттям того, що вона збирається напасти на Україну».

Тим часом росЗМІ з посиланням на міністра оборони Білорусі Віктора Хрєніна повідомили, що Білорусь планує провести з Росією навчання «з прикриття південних кордонів». Зазначається, що у 2022 році маневри на кшталт «Заходу» або «Щита Союзу» не плануються, лише комплекс заходів на середньострокову перспективу на півдні Білорусі.

Нагадаємо, державний секретар Сполучних Штатів Ентоні Блінкен заявив, що дії білоруського режиму Олександра Лукашенка відвертають увагу від активності Росії на кордоні з Україною.