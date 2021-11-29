Справа шкуродера Святогора – оприлюднили рішення про апеляцію. Фото: Телеграм

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Догхантера Олексія Святогора, який відомий своїм жорстоким ставленням до тварин, виправдали в суді.

Київський апеляційний суд залишив незмінним рішення суду першої інстанції, який виправдав чоловіка. Рішення винесено 29 листопада, пише «Українська правда».

Чоловіка звинувачували за частинами 2 та 3 статті 300 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості).

Суд постановив виправдати Святогора «у зв’язку з недоведеністю, що в діях обвинуваченого є склад кримінальних правопорушень».

У своєму рішенні суддя зазначив, що висловлювання Святогора про жорстокі поводження із тваринами є лише «усними творами». А за це у статтях, за якими його звинувачують, кримінальна відповідальність не передбачена.

Олексій Святогор пропагував вбивство безпритульних тварин та очолює організацію відповідного спрямування. Він також заявляв, що вбиває собак за допомогою протитуберкульозних ліків, які можна купити в аптеках без рецепта.

Нагадаємо, що в січні догхантера та живодера Олексія Святогора виправдали в Шевченківському районному суді міста Києва.

В установі зазначили, що він не вчиняв дій, які свідчили б про виготовлення або розповсюдження аудіо або відеопродукції, що пропагує культ насилля або жорстокості.

Джерело: «Українська правда»