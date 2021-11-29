Дело живодера Святогора — обнародовали решение об апелляцииhttps://racurs.ua/n163716-delo-jivodera-svyatogora-obnarodovali-reshenie-ob-apellyacii.htmlРакурс
Догхантера Алексея Святогора, известного своим жестоким отношением к животным, оправдали в суде.
Киевский апелляционный суд оставил неизменным решение суда первой инстанции, оправдавшего мужчину. Решение вынесено 29 ноября, пишет «Украинская правда».
Мужчину обвиняли по частям 2 и 3 статьи 300 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости).
Суд постановил оправдать Святогора «в связи с недоказанностью, что в действиях обвиняемого есть состав уголовных правонарушений».
В своем решении судья отметил, что высказывания Святогора о жестоком обращении с животными являются лишь «устными произведениями». А за это в статьях, по которым его обвиняют, уголовная ответственность не предусмотрена.
Алексей Святогор пропагандировал убийство бездомных животных и возглавляет организацию соответствующего направления. Он также заявлял, что убивает собак с помощью противотуберкулезного лекарства, которое можно купить в аптеках без рецепта.
Напомним, что догхантера и живодера Алексея Святогора оправдали в Шевченковском районном суде города Киева.
В учреждении сообщили, что он не совершал действий, свидетельствующих об изготовлении или распространении аудио и видеопродукции, пропагандирующей культ насилия или жестокости.
Источник: «Украинская правда»