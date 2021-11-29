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Дело живодера Святогора – обнародовали решение об апелляции. Фото: Телеграм

Дело живодера Святогора — обнародовали решение об апелляции

29 ноя 2021, 13:35
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Догхантера Алексея Святогора, известного своим жестоким отношением к животным, оправдали в суде.

Киевский апелляционный суд оставил неизменным решение суда первой инстанции, оправдавшего мужчину. Решение вынесено 29 ноября, пишет «Украинская правда».

Мужчину обвиняли по частям 2 и 3 статьи 300 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости).

Суд постановил оправдать Святогора «в связи с недоказанностью, что в действиях обвиняемого есть состав уголовных правонарушений».

В своем решении судья отметил, что высказывания Святогора о жестоком обращении с животными являются лишь «устными произведениями». А за это в статьях, по которым его обвиняют, уголовная ответственность не предусмотрена.

Алексей Святогор пропагандировал убийство бездомных животных и возглавляет организацию соответствующего направления. Он также заявлял, что убивает собак с помощью противотуберкулезного лекарства, которое можно купить в аптеках без рецепта.

Напомним, что догхантера и живодера Алексея Святогора оправдали в Шевченковском районном суде города Киева.


В учреждении сообщили, что он не совершал действий, свидетельствующих об изготовлении или распространении аудио и видеопродукции, пропагандирующей культ насилия или жестокости.

Источник: «Украинская правда»

Источник: Ракурс


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