Александр Лукашенко заявил, что Минск не останется в стороне в случае начала войны на Донбассе. Фото: belta.by

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Александр Лукашенко, белорусский диктатор заявил, что Беларуси не останется в стороне, если западные страны «развяжут войну» на Донбассе или на российской границе.

При этом самопровозглашенный белорусский президент убежден, что «нет причин» Украине укреплять украинско-белорусскую границу, потому что там «абсолютная тишина и даже спокойнее, чем было раньше». Об этом Лукашенко заявил на совещании по вопросам военной безопасности в центре стратегического управления Министерства обороны, сообщает 29 ноября пресс-служба диктатора.

Запад прекрасно понимает: если они снова развяжут войнушку на Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь, — отметил Лукашенко.

Диктатор возмущен, что «они выводят туда воинский контингент и заявляют об этом откровенно». Он напомнил о «активных телодвижениях вокруг Российской Федерации под прикрытием того, что она собирается напасть на Украину».

Между тем росСМИ со ссылкой на министра обороны Беларуси Виктора Хренина сообщили, что Беларусь планирует провести с Россией учения «по прикрытию южных границ». Отмечается, что в 2022 году маневры типа «Запада» или «Щита Союза» не планируются, только комплекс мер на среднесрочную перспективу на юге Беларуси.

Напомним, государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что действия белорусского режима Александра Лукашенко отвлекают внимание от активности России на границе с Украиной.