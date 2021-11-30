У світі триває епідемія коронавірусу, фото: Jernej Furman

https://racurs.ua/ua/n163798-shtam-omikron-u-moderna-sumnivautsya-v-efektyvnosti-nayavnyh-vakcyn.html

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Штам «омікрон» — новий варіант SARS-CoV-2, виявлений нещодавно на півдні Африки, поступово поширюється світом.

Стефан Бансель, глава компанії Moderna — виробника однієї з найбільш активно застосовуваних вакцин від коронавірусної хвороби COVID-19, сумнівається в ефективності наявних вакцин проти «омікрона». Про це він заявив в інтерв’ю виданню Financial Times.

Бансель очікує, що наявні вакцини від COVID-19 у випадку з «омікроном» продемонструють суттєве падіння ефективності, порівняно з результатами їх застосування проти поширеного нині штаму «дельта».

Я просто не знаю, наскільки суттєве (падіння — ред.), бо нам потрібно дочекатися даних. Але всі вчені, з якими я розмовляв, кажуть: «Нічого хорошого на нас не чекає!», — наголосив Бансель.

За словами Банселя, так негативно на здатність вакцин протистояти «омікрону» впливає велика кількість мутації спайковому білку, на якому зосереджені наявні вакцини. Він додав, що більшість експертів розраховували, що настільки мутований варіант коронавірусу не з’явиться ще один-два роки.

Ця заява Банселя вже спровокувала падіння акції Moderna на 7%.

Раніше Moderna повідомляла, що працює над створенням більш потужної «бустерної» вакцини для захисту від нового штаму коронавірусу.

Нагадаємо, вже відомі симптоми інфікування штамом «омікрон».

Джерело: Financial Times