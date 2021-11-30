В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото: Jernej Furman

https://racurs.ua/n163798-shtamm-omikron-v-moderna-somnevautsya-v-effektivnosti-suschestvuuschih-vakcin.html

Ракурс

Штамм «омикрон» — новый вариант SARS-CoV-2, обнаруженный недавно на юге Африки, постепенно распространяется по миру.

Стефан Бансель, глава компании Moderna — производителя одной из наиболее активно применяемых вакцин от коронавирусной болезни COVID-19, сомневается в эффективности имеющихся вакцин против «омикрона». Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

Бансель ожидает, что имеющиеся вакцины от COVID-19 в случае с «омикроном» продемонстрируют существенное падение эффективности по сравнению с результатами их применения против распространенного в настоящее время штамма «дельта».

Я просто не знаю, насколько существенно (падение — ред.), потому что нам нужно дождаться данных. Но все ученые, с которыми я разговаривал, говорят: «Ничего хорошего нас не ждет!, — подчеркнул Бансель.

По словам Банселя, столь негативно на способность вакцин противостоять «омикрону» влияет большое количество мутации спаечного белка, на котором сосредоточены имеющиеся вакцины. Он добавил, что большинство экспертов рассчитывали, что столь мутированный вариант коронавируса не появится еще один-два года.

Это заявление Банселя уже спровоцировало падение акции Moderna на 7%.

Ранее Moderna сообщала, что работает над созданием более мощной бустерной вакцины для защиты от нового штамма коронавируса.

Напомним, уже известны симптомы инфицирования штаммом «омикрон».

Источник: Financial Times