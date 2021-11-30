Под Офисом президента появится каток. Фото: moemisto.ua

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Офис президента в Киеве уже готовится к Новому году. На Банковой начали устанавливать каток.

30 ноября двор возле Офиса огородили металлическим забором. Об этом сообщает издание «Цензор.нет».

Также там лежат доски и трубы, из которых рабочие монтируют каток.

Напомним, в Киеве 1 декабря запланированы мероприятия с массовым участием граждан. В связи с этим в центре города перекрывают ряд улиц. С 6.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств и внесены изменения в маршруты движения общественного транспорта.

Источник:«Цензор.нет»