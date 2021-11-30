Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Под Офисом президента появится каток. Фото: moemisto.ua
Под ОП начали заливать каток. 1 декабря на Банковую придут с протестом (ФОТО)https://racurs.ua/n163797-pod-op-nachali-zalivat-katok-1-dekabrya-na-bankovuu-pridut-s-protestom-foto.htmlРакурс
Офис президента в Киеве уже готовится к Новому году. На Банковой начали устанавливать каток.
30 ноября двор возле Офиса огородили металлическим забором. Об этом сообщает издание «Цензор.нет».
Также там лежат доски и трубы, из которых рабочие монтируют каток.
Напомним, в Киеве 1 декабря запланированы мероприятия с массовым участием граждан. В связи с этим в центре города перекрывают ряд улиц. С 6.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств и внесены изменения в маршруты движения общественного транспорта.
Источник:«Цензор.нет»
.
До пандемии мы не могли представить, что антибиотики не подействуют в этом случае — о супербактериях и получении лекарств по-новому
Не вакцинацией единой: что не так с украинским COVID-сертификатом о выздоровлении
Дело порнографа: обвинительный приговор за… секс с собственной женой
Верховный суд оправдал участника АТО, осужденного за то, что в ходе боевого задания потерял… китайский нож
Загрузка...