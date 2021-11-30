Рейтинг партий после заявлений Зеленского возглавила «ЕС» - опрос

https://racurs.ua/n163796-reyting-partiy-posle-zayavleniy-zelenskogo-vozglavila-es-opros.html

Ракурс

Рейтинг партий возглавила политсила экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность», «Слуга народа» опустилась на вторую позицию. Такие данные обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС) на основе всеукраинского опроса, проведенного 26−29 ноября после пресс-конференции Владимира Зеленского.

Рейтинг партий с минимальным отрывом возглавила «Европейская солидарность» (ее поддержали 14,8% среди всех респондентов и 17,1% среди определившихся с выбором). «Слуга народа» заручилась поддержкой 13% и 15% опрошенных, а «Батькивщина» — 11,5% и 13,3%.

Дальше идут:

«Умная политика» (политсила экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова) — 8,6% и 9,9%;

пророссийская ОПЗЖ — 8% и 9,2%;

«Сила и честь» — 5,8% и 6,7%;

Украинская стратегия Гройсмана — 5% и 5,7%;

Радикальная партия Ляшко — 4,7% и 5,4%;

пророссийская «Наши» — 4,6% и 5,3%;

УДАР Виталия Кличко — 3,9% и 4,5%.

Среди четырех парламентских партий респонденты назвали главной оппозицией к власти «ЕС» (28,6%) и ОПЗЖ (23,2%).

Всего в телефонном режиме было опрошено 1 тыс. 203 респондента, проживающих во всех областях Украины, кроме оккупированного Крыма. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,2%. Следует также отметить, что по формальным признакам рейтинги политических сил «ЕС» и «Слуга народа» отличаются в рамках статистической погрешности. В то же время, КМИС не указал заказчика этого опроса.