Лукашенко заявил о российском Крыме и подтвердил поездку на оккупированный полуостров

Лукашенко заявил о российском Крыме и подтвердил поездку на оккупированный полуостровhttps://racurs.ua/n163795-lukashenko-zayavil-o-rossiyskom-kryme-i-podtverdil-poezdku-na-okkupirovannyy-poluostrov.htmlРакурс
Александр Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года.
Об этом самопровозглашенный лидер Беларуси рассказал в интервью российскому агентству «РИА Новости».
Мы все понимали, что Крым де-факто — это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским, — сказал Лукашенко российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву.
Его слова цитирует и белорусское госагентство новостей «Белта». Кроме того, диктатор заявил, что намерен посетить Крым и договорился об этом с Путиным.
При этом он сказал, что его поездка в Крым будет означать признание полуострова частью России. Он ждет от российской стороны приглашения в Крым с конкретикой по срокам.
Начать такую поездку Лукашенко не против с посещения Севастополя. При этом точные сроки, когда могла бы произойти такая поездка, пока не определены.
Диктатор заявил Киселеву, что «имеет полное право на посещение Крыма, под чьим бы он там протекторатом, руководством не был».
Это и мой Крым. Мне Путин предложил: «Давай когда-нибудь заскочим, махнем». Когда мы на катере с ним, на шхуне «болтались» в Черном море. Как раз об этом речь зашла. Я говорю: «Ну, показал бы Крым». Ответил, что никаких вопросов. Только, говорю, давай самолетом, а не на этой лодке, — цитирует «Белта» Лукашенко, который добавил, что впервые на море в свое время побывал именно в Крыму, когда воспитывал только одного сына.