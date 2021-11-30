Лукашенко заявив про російський Крим і підтвердив поїздку на окупований півострів

Лукашенко визнав Крим російським і планує поїздку на окупований півострів

https://racurs.ua/ua/n163795-lukashenko-zayavyv-pro-rosiyskyy-krym-i-pidtverdyv-poyizdku-na-okupovanyy-pivostriv.html

Ракурс

Олександр Лукашенко заявив, що Крим де-факто та де-юре став російським після «референдуму» 2014 року.

Про це самопроголошений лідер Білорусі розповів в інтерв’ю російському агентству «РИА Новости».

Ми всі розуміли, що Крим де-факто — це російський Крим. Після референдуму та де-юре Крим став російським, — сказав Лукашенко російському пропагандисту Дмитру Кисельову.

Його слова цитує й білоруське держагентство новин «Бєлта». Крім того, диктатор заявив, що має намір відвідати Крим і має домовленість про це із Путіним.

При цьому він сказав, що його поїздка до Криму означатиме визнання півострова частиною Росії. Він чекає від російської сторони на запрошення до Криму з конкретикою за термінами.

Почати таку поїздку Лукашенко не проти з відвідин Севастополя. При цьому точні терміни, коли могла б відбутися така поїздка, поки що не визначено.

Диктатор заявив Кисельову, що «має цілковите право на відвідування Криму, під чиїм би він там протекторатом, керівництвом не був».