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Ракурс
Лукашенко визнав Крим російським і планує поїздку на окупований півострів

Лукашенко заявив про російський Крим і підтвердив поїздку на окупований півострів

30 лис 2021, 17:09
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Олександр Лукашенко заявив, що Крим де-факто та де-юре став російським після «референдуму» 2014 року.

Про це самопроголошений лідер Білорусі розповів в інтерв’ю російському агентству «РИА Новости».

Ми всі розуміли, що Крим де-факто — це російський Крим. Після референдуму та де-юре Крим став російським, — сказав Лукашенко російському пропагандисту Дмитру Кисельову.

Його слова цитує й білоруське держагентство новин «Бєлта». Крім того, диктатор заявив, що має намір відвідати Крим і має домовленість про це із Путіним.

При цьому він сказав, що його поїздка до Криму означатиме визнання півострова частиною Росії. Він чекає від російської сторони на запрошення до Криму з конкретикою за термінами.

Почати таку поїздку Лукашенко не проти з відвідин Севастополя. При цьому точні терміни, коли могла б відбутися така поїздка, поки що не визначено.

Диктатор заявив Кисельову, що «має цілковите право на відвідування Криму, під чиїм би він там протекторатом, керівництвом не був».


Це й мій Крим. Мені Путін запропонував: «Давай колись заскочимо, махнемо». Коли ми на катері з ним, на шхуні «бовталися» у Чорному морі. Якраз про це мова зайшла. Я кажу: «Ну, показав би Крим». Відповів, що жодних питань. Тільки, кажу, давай літаком, а не на цьому човні, — цитує «Бєлта» Лукашенка, який додав що вперше на морі свого часу побував саме в Криму, коли виховував тільки одного сина.

Джерело: Ракурс


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