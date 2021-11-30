Ілля Кива, фото: НТА

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Іллю Киву, народного депутата з ОПЗЖ позбавили наукового ступеня кандидата наук з держуправління.

Сьогодні, 30 листопада на засіданні Атестаційної колегії Міносвіти було одноголосно ухвалено рішення про скасування рішення спецради Інституту підготовки кадрів держслужби, яким Киві було присвоєне відповідне вчене звання. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила народний депутат зі «Слуги народу», голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

Керівника спецради, наукового керівника та опонентів позбавили права займатись відповідними видами наукової діяльності протягом двох років, — додала Гришина.

Нагадаємо, нещодавно у Киви також забрали нагородну зброю — пістолет, який йому видали у 2015 році. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський позбавив депутата права на нагородну зброю через негідну поведінку.