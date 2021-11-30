Илья Кива, фото: НТА

https://racurs.ua/n163794-v-minobrazovaniya-prinyali-reshenie-ob-uchenom-zvanii-kivy.html

Ракурс

Илью Киву, народного депутата из ОПЗЖ лишили ученой степени кандидата наук по госуправлению.

Сегодня, 30 ноября, на заседании Аттестационной коллегии Минобразования было единогласно принято решение об отмене решения спецсовета Института подготовки кадров госслужбы, которым Киве было присвоено соответствующее ученое звание. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила народный депутат из «Слуги народа», глава подкомитета по высшему образованию Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.

Руководителя спецсовета, научного руководителя и оппонентов лишили права заниматься соответствующими видами научной деятельности в течение двух лет, — добавила Гришина.

Напомним, недавно у Кивы также забрали наградное оружие — пистолет, выданный ему в 2015 году. Министр внутренних дел Денис Монастырский лишил депутата права на наградное оружие из-за недостойного поведения.