Рейтинг партій після заяв Зеленського очолила “ЄС” - опитування

https://racurs.ua/ua/n163796-reytyng-partiy-pislya-zayav-zelenskogo-ocholyla-ies-opytuvannya.html

Ракурс

Рейтинг партій очолила політсила екс-президента Петра Порошенка «Європейська солідарність», «Слуга народу» опустилася на другу позицію. Такі дані оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) на основі всеукраїнського опитування, проведеного 26−29 листопада після прес-конференції Володимира Зеленського.

Рейтинг партій з мінімальним відривом очолила «Європейська солідарність» — її підтримали 14,8% серед усіх респондентів і 17,1% серед тих, хто визначився з вибором. «Слуга народу» заручилася підтримкою 13% і 15% опитаних, а «Батьківщина» — 11,5% і 13,3%.

Далі йдуть:

«Розумна політика» (політсила екс-спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова) — 8,6% і 9,9%;

проросійська ОПЗЖ — 8% і 9,2%;

«Сила і честь» — 5,8% і 6,7%;

Українська стратегія Гройсмана — 5% і 5,7%;

Радикальна партія Ляшка — 4,7% і 5,4%;

проросійська «Наші» — 4,6% і 5,3%;

УДАР Віталія Кличка — 3,9% і 4,5%.

Серед чотирьох парламентських партій найбільше респондентів головною опозицією до влади вважають «ЄС» (28,6%) та ОПЗЖ (23,2%).

Загалом у телефонному режимі було опитано 1 тис. 203 респонденти, котрі мешкають у всіх областях України, окрім окупованого Криму. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,2%. Варто також зазначити, що за формальними ознаками рейтинги політичних сил «ЄС» і «Слуга народу» відрізняються в межах статистичної похибки. Водночас КМІС не вказав замовника цього опитування.