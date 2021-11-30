Під Офісом президента з’явиться ковзанка. Фото: moemisto.ua

https://racurs.ua/ua/n163797-pid-op-pochaly-zalyvaty-kovzanku-1-grudnya-na-bankovu-pryydut-z-protestom-foto.html

Ракурс

Офіс президента в Києві вже готується до Нового року. На Банковій почали встановлювати ковзанку.

30 листопада двір біля Офісу обгородили металевим парканом. Про це повідомляє видання «Цензор.нет».

Також там лежать дошки та труби, з яких робітники монтують ковзанку.

Нагадаємо, в Києві 1 грудня заплановані заходи з масовою участю громадян. У зв’язку з цим у центрі міста перекривають низку вулиць. З 6.00 буде обмежено рух усіх видів транспортних засобів та внесено зміни в маршрути руху громадського транспорту.

Джерело: «Цензор.нет»