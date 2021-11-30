Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Під Офісом президента з’явиться ковзанка. Фото: moemisto.ua

Під ОП почали заливати ковзанку. 1 грудня на Банкову прийдуть з протестом (ФОТО)

30 лис 2021, 17:32
999

Офіс президента в Києві вже готується до Нового року. На Банковій почали встановлювати ковзанку.

30 листопада двір біля Офісу обгородили металевим парканом. Про це повідомляє видання «Цензор.нет».

Також там лежать дошки та труби, з яких робітники монтують ковзанку.


Нагадаємо, в Києві 1 грудня заплановані заходи з масовою участю громадян. У зв’язку з цим у центрі міста перекривають низку вулиць. З 6.00 буде обмежено рух усіх видів транспортних засобів та внесено зміни в маршрути руху громадського транспорту.

Джерело: «Цензор.нет»

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів