Лукашенко рассказал, когда в Беларуси появится российское ядерное оружие (ВИДЕО)https://racurs.ua/n163799-lukashenko-rasskazal-kogda-v-belarusi-poyavitsya-rossiyskoe-yadernoe-orujie-video.htmlРакурс
Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, заговорил о возможности размещения на территории страны российского ядерного оружия. Об этом он заявил в недавнем интервью российским СМИ.
По его словам, российское ядерное оружие в Беларуси появится в случае, если НАТО разместит ядерное оружие в Восточной Европе, в частности в Польше, о возможности чего недавно заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает сегодня, 30 ноября, агентство БелТА.
Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь, — заявил Лукашенко.
На уточняющий вопрос, о каких именно типах ядерного оружия идет речь, Лукашенко ответил, что это будет «наиболее эффективное при таком столкновении» оружие.
Он подчеркнул, что в Беларуси сохранена инфраструктура для ядерного оружия, оставшаяся со времен СССР.
Я же не зря сказал: мы на территории Беларуси к этому готовы. Я как рачительный хозяин ничего не разрушил, — добавил Лукашенко.
Белоруссия после распада Советского Союза вместе с Украиной и Казахстаном отказалась от ядерного оружия и передала ядерные боеприпасы в РФ.
Напомним, в августе во время совещания с силовиками Лукашенко назвал Украину «дополнительной угрозой, которой раньше не было».
Источник: БелТА