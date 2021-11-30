Александр Лукашенко, фото: «Украинская правда»

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Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, заговорил о возможности размещения на территории страны российского ядерного оружия. Об этом он заявил в недавнем интервью российским СМИ.

По его словам, российское ядерное оружие в Беларуси появится в случае, если НАТО разместит ядерное оружие в Восточной Европе, в частности в Польше, о возможности чего недавно заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает сегодня, 30 ноября, агентство БелТА.

Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь, — заявил Лукашенко.

На уточняющий вопрос, о каких именно типах ядерного оружия идет речь, Лукашенко ответил, что это будет «наиболее эффективное при таком столкновении» оружие.

Он подчеркнул, что в Беларуси сохранена инфраструктура для ядерного оружия, оставшаяся со времен СССР.

Я же не зря сказал: мы на территории Беларуси к этому готовы. Я как рачительный хозяин ничего не разрушил, — добавил Лукашенко.

Белоруссия после распада Советского Союза вместе с Украиной и Казахстаном отказалась от ядерного оружия и передала ядерные боеприпасы в РФ.

Напомним, в августе во время совещания с силовиками Лукашенко назвал Украину «дополнительной угрозой, которой раньше не было».

Источник: БелТА