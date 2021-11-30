Спасатели закрыли Карпаты для туристов в ожидании шторма. Фото: ФБ

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Ракурс

Погода в Украине остается сложной — в Карпатах туристам посоветовали воздержаться от походов в горы.

Штормовое предупреждение объявили в высокогорье Ивано-Франковской области. Об этом сообщили в местной пресс-службе спасателей.

Людям, которые все же отправятся в путешествие, следует помнить, что безопасность в горах зависит от многих факторов.

Путешественникам советуют не забывать о соблюдении элементарных правил безопасности, в частности касательно правильного подбора одежды и обуви. Также нужно хорошо ознакомиться с местностью.

Главное требование — зарегистрироваться и получить консультацию работников горной поисково-спасательной службы по выбранному маршруту и ​​возможному ухудшению погодных условий.

Поп Иван (также Поп Иван Черногорский или Черная Гора) — одна из самых высоких вершин Украинских Карпат с высотой 2 тыс. 28 м.

«Ракурс» сообщал, что погода в Украине резко изменится — на все регионы надвигается мощный штормовой ветер. 30 ноября ночью на большей части территории, днем ​​в западных и северных областях ожидаются порывы ветра 15−20 м/с.