Спасатели закрыли Карпаты для туристов в ожидании шторма (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n163800-spasateli-zakryli-karpaty-dlya-turistov-v-ojidanii-shtorma-foto-video.htmlРакурс
Погода в Украине остается сложной — в Карпатах туристам посоветовали воздержаться от походов в горы.
Штормовое предупреждение объявили в высокогорье Ивано-Франковской области. Об этом сообщили в местной пресс-службе спасателей.
Людям, которые все же отправятся в путешествие, следует помнить, что безопасность в горах зависит от многих факторов.
Путешественникам советуют не забывать о соблюдении элементарных правил безопасности, в частности касательно правильного подбора одежды и обуви. Также нужно хорошо ознакомиться с местностью.
Главное требование — зарегистрироваться и получить консультацию работников горной поисково-спасательной службы по выбранному маршруту и возможному ухудшению погодных условий.
Поп Иван (также Поп Иван Черногорский или Черная Гора) — одна из самых высоких вершин Украинских Карпат с высотой 2 тыс. 28 м.
«Ракурс» сообщал, что погода в Украине резко изменится — на все регионы надвигается мощный штормовой ветер. 30 ноября ночью на большей части территории, днем в западных и северных областях ожидаются порывы ветра 15−20 м/с.