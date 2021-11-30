Слуга народа. Фото: DT.UA

https://racurs.ua/n163801-slugi-razmyshlyaut-o-lishenii-mandata-kolleg-vyshedshih-iz-ih-frakcii.html

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«Слуга народа», президентская партия, лишилась мажоритарщика Романа Сохи. Он заявил, что вместе с ним фракцию могут покинуть еще больше 10 депутатов.

Может ли Соха потерять свой мандат после ухода из фракции, рассказал член комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Павел Фролов.

По его словам, пункт 6 части 2 статьи 81 Конституции одним из оснований досрочного прекращения полномочий депутата определяет «выход депутата, избранного от политической партии, из состава фракции».

Решение о прекращении полномочий принимает съезд партии, а выполняет Центральная избирательная комиссия, регистрируя следующих по списку кандидатов или объявляя новые выборы в освободившихся округах.

Мажоритарщики, покидающие фракцию, ссылаются на решение Конституционного суда № 12-рп/2008, которое определило выход депутата из фракции как «прекращение депутатом своего пребывания в составе фракции политической партии, по списку которой он был избран депутатом».

Однако это решение было принято в ходе пропорциональной избирательной системы и при отсутствии в Верховной Раде депутатов, избранных в одномандатных округах.

В конституционном представлении от 16 октября 2006 года вопрос от 50 депутатов ставился только о последствиях выхода из фракции депутатов-списочников. Мажоритарщиков тогда просто не было.

По мнению Фролова, эти положения решения КСУ невозможно применить в работе парламента этого созыва, поскольку они совсем устарели и не отвечают избирательной системе, по которой был избран действующий парламент. Он добавил, что этот вопрос в скором времени может начать решать Центральная избирательная комиссия.