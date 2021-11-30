Ляшко рассказал, когда в Украине будут вакцинироваться от коронавируса третьей дозой

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Коронавирус в Украине активно распространяется из-за низких темпов вакцинации. Также в страну может попасть новый штамм «Омикрон», еще мало исследованный учеными.

Бустерную дозу вакцины украинцы смогут сделать с января. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью «ВВС-Украина».

Он напомнил, что вакцинированные люди также могут заболеть коронавирусом, однако переносят болезнь значительно легче. Вакцинация предотвращает в первую очередь тяжелое течение и попадание в реанимацию.

Вакцин в Украине достаточно. Министерство здравоохранения подписало контракты на поставки на следующий год. Нам хватит и для бустерной, и при необходимости для полного цикла ревакцинации еще двумя дозами, — сказал Ляшко.

Однако министр считает, что приоритеты должны быть расставлены для вакцинации людей, которые вообще не привились.

Если украинцы массово пойдут и сделают первую прививку, у нас будут первой прививкой вакцинированы по крайней мере 60% или двумя дозами 50%, я как министр здравоохранения сразу приму решение и запустим бустерную вакцинацию, — резюмировал Ляшко.

Напомним, что коронавирус в Украине активно распространяется, а власти уже готовятся к новому штамму «Омикрон», возникшему в Южной Африке. По предварительным данным, эта разновидность вируса чаще, чем «Дельта», инфицирует молодежь, быстрее распространяется и поражает переболевших.

Источник: «ВВС-Украина»