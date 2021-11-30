Ляшко спрогнозировал новую волну ковида и не исключил локдаун из-за «Омикрона»

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С коронавирусом трудно что-либо прогнозировать, поскольку он разрушает все прогнозы. Текущую волну коронавируса в Украине ждали в середине ноября, а серьезный скачок начался уже в середине октября.

Поэтому новую волну ковида можно ожидать к концу января-февраля-марта, рассказал в разговоре с «BBC-Україна» министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Это произойдет, если на эпидемический процесс не повлияют другие мутации.

В каком-то этом временном промежутке будет значительный подъем заболеваемости. На этой неделе сделаем точный прогноз, — рассказал министр.

Новый штамм коронавируса «Омикрон» в Украину может прийти, по словам Ляшко, как завтра, так и через месяц.

Мы еще не понимаем всю угрозу, которую может нести этот штамм. Если мы не будем видеть большей агрессивности этого вируса, то в принципе будут действовать все карантинные ограничения, принятые при «Дельте». Если оправдаются самые плохие прогнозы, исключать, что Украина снова закроется, нельзя, — сказал министр, но добавил, что жесткого карантина, как в 2020 году, не будет.

Он считает, что в Украине сейчас уже есть вакцины и препараты прямого действия. Министр пообещал решение по поводу штамма «Омикрон», когда его достаточно изучат ученые.

Источник: «BBC-Україна»