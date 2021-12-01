Центр Киева перекрыли в ожидании протестов и переворота

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Ракурс

Вероятный государственный переворот, акции протеста в Киеве и выступление президента в Верховной Раде — все это повлекло за собой введение беспрецедентных мер безопасности в столице.

Силовики усиленно патрулируют правительственный квартал, они не просто перекрыли движение на нескольких улицах в центре столицы, но и вывели на них военные грузовики Нацгвардии. Не проехать 1 декабря по Крещатику, улицам Михайловской, Шелковичной, Лютеранской, Круглоуниверситетской, Архитектора Городецкого, Садовой, Институтской и Липской. Именно здесь размещены офисы главных правительственных ведомств и органов госвласти.

В Киеве сегодня снова соберутся предприниматели, протестующие против введения кассовых аппаратов, вечером к Зеленскому на Банковую активисты придут требовать отставки главы ОП Андрея Ермака.

Кортеж президента, который сегодня обратится к нардепам с ежегодным посланием, прибыл в парламент за 40 минут до выступления — в 9.20.

Киевляне публикуют в соцсетях фототехнику на улицах. Журналисты сообщают, что силовики проверяют все грузовики в центре города.

Утром 1 декабря фактически перекрыт центр Киева.

Напомним, в Киеве 1 декабря запланированы акции протеста, связанные с требованием отставки главы ОП Андрея Ермака. В связи с этим в центре города перекрывают ряд улиц. С 6.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств и внесены изменения в маршруты движения общественного транспорта.