Центр Киева перекрыли в ожидании протестов и переворота (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n163817-centr-kieva-perekryli-v-ojidanii-protestov-i-perevorota-foto-video.htmlРакурс
Вероятный государственный переворот, акции протеста в Киеве и выступление президента в Верховной Раде — все это повлекло за собой введение беспрецедентных мер безопасности в столице.
Силовики усиленно патрулируют правительственный квартал, они не просто перекрыли движение на нескольких улицах в центре столицы, но и вывели на них военные грузовики Нацгвардии. Не проехать 1 декабря по Крещатику, улицам Михайловской, Шелковичной, Лютеранской, Круглоуниверситетской, Архитектора Городецкого, Садовой, Институтской и Липской. Именно здесь размещены офисы главных правительственных ведомств и органов госвласти.
В Киеве сегодня снова соберутся предприниматели, протестующие против введения кассовых аппаратов, вечером к Зеленскому на Банковую активисты придут требовать отставки главы ОП Андрея Ермака.
Кортеж президента, который сегодня обратится к нардепам с ежегодным посланием, прибыл в парламент за 40 минут до выступления — в 9.20.
Киевляне публикуют в соцсетях фототехнику на улицах. Журналисты сообщают, что силовики проверяют все грузовики в центре города.
Утром 1 декабря фактически перекрыт центр Киева.
Напомним, в Киеве 1 декабря запланированы акции протеста, связанные с требованием отставки главы ОП Андрея Ермака. В связи с этим в центре города перекрывают ряд улиц. С 6.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств и внесены изменения в маршруты движения общественного транспорта.