Таблетки от коронавируса одобрили в США

https://racurs.ua/n163818-tabletki-ot-koronavirusa-odobrili-v-ssha-detali.html

Ракурс

Таблетки от коронавируса одобрили в США — эксперты дали «зеленый свет» препарату «Молнупиравир» американской фармацевтической компании Merck, который будут использовать для лечения больных COVID-19 в легкой и средней форме.

«Молнупиравир» позволят принимать взрослым, которые находятся в группе высокого риска (страдают диабетом, болезнями сердца, ожирением и т.д.), пишет AFP.

Такое решение было поддержано 13 американскими экспертами. Еще 10 проголосовали «против».

По данным испытаний, таблетки вдвое снижают вероятность госпитализации при COVID-19 и смерти. Вскоре в США Управление по санитарному контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) должно позволить использовать «Молнупиравир» в экстренных случаях.

Напомним, Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей применение таблеток «Молнупиравир» для лечения COVID-19. Таблетки разработала Merck совместно с Sharp and Dohme (MSD) и Ridgeback Biotherapeutics.