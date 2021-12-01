Таблетки від коронавірусу схвалили у США — деталі

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Таблетки від коронавірусу схвалили у США — експерти дали «зелене світло» препарату «Молнупіравір» американської фармацевтичної компанії Merck, який використовуватимуть для лікування хворих на COVID-19 у легкій та середній формі.

«Молнупіравір» дозволять приймати дорослим, які перебувають у групі високого ризику (страждають від діабету, хвороб серця, ожиріння тощо), пише AFP.

Таке рішення підтримали 13 американських експертів. Ще 10 проголосували «проти».

За даними випробувань, пігулки вдвічі знижують ймовірність госпіталізації при COVID-19 та смерті. Незабаром у США Управління із санітарного контролю за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) має дозволити використовувати «Молнупіравір» в екстрених випадках.

Нагадаємо, Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила застосування пігулок «Молнупіравір» для лікування COVID-19. Таблетки розробила Merck спільно з Sharp and Dohme (MSD) та Ridgeback Biotherapeutics.