Как Ахметов в Вене искал кандидатов в президенты, показали СМИ

https://racurs.ua/n163816-kak-ahmetov-v-vene-iskal-kandidatov-v-prezidenty-pokazali-smi-video.html

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Фото политиков в доспехах, обнародованное 22 ноября бывшим министром внутренних дел Арсеном Аваковым, на котором фигурируют экс-премьер Владимир Гройсман, телеведущий Савик Шустер, Дмитрий Гордон и врач Евгений Комаровский, исследовали журналисты «Украинской правды» в материале «Однажды в Вильнюсе. Как Ахметов ищет кандидатов в президенты».

Нам удалось исследовать, при каких обстоятельствах было сделано это фото и кто из известных личностей не попал в кадр, — отметил на собственной Facebook-странице журналист Михаил Ткач.

По его словам, история началась в столичном аэропорту Борисполь, откуда почти две недели назад вылетело два частных самолета. Оба борта через день встретились в аэропорту Вены.

На борту одного из них был олигарх Ринат Ахметов, — добавил Ткач.

Напомним, 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона заявил, что имеет информацию о готовящемся на 1−2 декабря с участием «представителей России» попытки государственного переворота в Украине. Глава государства подчеркнул, что в это хотят втянуть бизнесмена Рината Ахметова.

Сам бизнесмен заявил, что обвинение Зеленского о так называемом госперевороте считает ложью. Ахметов возмущен, что глава государства распространил эту информацию.

Позже американские СМИ отметили, что упомянутую Зеленским попытку госпереворота готовили чиновник ФСБ России и три бывших украинских силовика, которые находятся в оккупированном Крыму.