Як Ахметов у Відні шукав кандидатів в президенти, показали ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n163816-yak-ahmetov-u-vidni-shukav-kandydativ-v-prezydenty-pokazaly-zmi-video.html

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Фото політиків в обладунках, оприлюднене 22 листопада колишнім міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, на якому зображені екс-прем'єр Володимир Гройсман, телеведучий Савік Шустер, Дмитро Гордон і лікар Євген Комаровський, дослідили журналісти «Української правди» у матеріалі «Одного разу у Вільнюсі. Як Ахметов шукає кандидатів у президенти».

Нам вдалося дослідити, за яких обставин було зроблене це фото і хто з відомих особистостей не потрапив у кадр, — зазначив на власній Фейсбук-сторінці журналіст Михайло Ткач.

З його слів, історія розпочалася у столичному аеропорту «Бориспіль», звідки майже два тижні тому вилетіло два приватних літаки. Обидва борти через день зустрілися в аеропорту Відня.

На борту одного з них був олігарх Рінат Ахметов, — додав Ткач.

Нагадаємо, 26 листопада президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону заявив, що має інформацію про підготовку на 1−2 грудня за участю «представників Росії» спроби державного перевороту в Україні. Глава держави наголосив, що в це хочуть втягнути бізнесмена Ріната Ахметова.

Сам бізнесмен заявив, що звинувачення Зеленського про так званий держпереворот вважає брехнею. Ахметов обурений, що глава держави поширив цю інформацію.

Пізніше американські ЗМІ зазначили, що згадану Зеленським спробу держперевороту готували посадовець ФСБ Росії та три колишні українські силовики, які перебувають в окупованому Криму.