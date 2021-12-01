7 млн щеплень за листопад і 12 тис. заражень за добу — МОЗ про ковід

https://racurs.ua/ua/n163815-7-mln-scheplen-za-lystopad-i-12-tys-zarajen-za-dobu-moz-pro-kovid.html

Ракурс

Коронавірус в Україні за добу, 30 листопада, виявили ще у майже 12 тис. осіб. Проте кількість одужалих тримається вище кількості нових інфікованих. Впродовж листопада медики зробили майже 7,1 млн щеплень від коронавірусної хвороби COVID-19.

За добу 30 листопада в Україні зафіксовано 11 тис. 960 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 1 тис. 88, медпрацівників — 207), — повідомляє 1 грудня Міністерство охорони здоров’я України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 3 тис. 629 осіб;

летальних випадків — 557;

одужало — 26 тис. 160 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло понад 3 млн 450 тис. громадян. На жаль, хвороба забрала життя 86 тис. 532 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 млн 468 тис. українців.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

Києві (1 тис. 592),

Полтавській області (905),

Запорізькій області (760),

Київській області (704),

Донецькій області (666).

Нагадаємо, за даними Worldometer, ресурсу, що відстежує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17 місці за поширенням і на 17 — за кількістю смертей від COVID-19.