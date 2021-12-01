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7 млн щеплень за листопад і 12 тис. заражень за добу — МОЗ про ковід

7 млн щеплень за листопад і 12 тис. заражень за добу — МОЗ про ковід

1 гру 2021, 08:33
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Коронавірус в Україні за добу, 30 листопада, виявили ще у майже 12 тис. осіб. Проте кількість одужалих тримається вище кількості нових інфікованих. Впродовж листопада медики зробили майже 7,1 млн щеплень від коронавірусної хвороби COVID-19.

За добу 30 листопада в Україні зафіксовано 11 тис. 960 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 1 тис. 88, медпрацівників — 207), — повідомляє 1 грудня Міністерство охорони здоров’я України.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано — 3 тис. 629 осіб;

  • летальних випадків — 557;

  • одужало — 26 тис. 160 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло понад 3 млн 450 тис. громадян. На жаль, хвороба забрала життя 86 тис. 532 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 млн 468 тис. українців.

Коронавірус в Україні / РНБО

Коронавірус в Україні / РНБО

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

  • Києві (1 тис. 592),

  • Полтавській області (905),

  • Запорізькій області (760),

  • Київській області (704),

  • Донецькій області (666).


Нагадаємо, за даними Worldometer, ресурсу, що відстежує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17 місці за поширенням і на 17 — за кількістю смертей від COVID-19.

Джерело: Ракурс


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