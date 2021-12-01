Соцвиплати з 1 грудня — змінюються розміри мінімалки, пенсій і єдиного соцвнеску

https://racurs.ua/ua/n163814-socvyplaty-z-1-grudnya-zminuutsya-minimalka-pensiyi-i-podatky-dlya-fopiv.html

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Розмір головних соціальних виплат в Україні змінюється з 1 грудня. Це пов’язано з нормою закону про держбюджет-2021, відповідно до якої в останній місяць року збільшується прожитковий мінімум та заробітна плата.

До значення прожиткового мінімуму прив’язані величини соціальних та трудових виплат. Таким чином, у грудні також відбудеться збільшення пенсій для різних категорій громадян та допомоги з безробіття.

Мінімальна зарплата зросте на 500 грн і становитиме 6 тис. 500 грн. Упродовж року мінімальна зарплата в Україні становила 6 тис. грн.

Підвищення прожиткового мінімуму

З 1 грудня 2021 року в Україні прожитковий мінімум складе:

для працездатних громадян — 2 тис. 481 грн (раніше 2 тис. 379 грн);

для дітей до 6 років — 2 тис. 100 грн (раніше 2 тис. 13 грн);

для дітей віком від 6 до 18 років — 2 тис. 618 грн (раніше 2 тис. 510 грн);

для непрацездатних осіб — 1 тис. 934 грн (раніше 1 тис. 854 грн).

Кому підвищать пенсії

Для пенсіонерів за віком, які отримують мінімальну пенсію, її розмір з 1 грудня збільшиться на 80 грн — з 1 тис. 854 грн до 1 тис. 934 грн.

Непрацюючі пенсіонери старше 65 років з повним страховим стажем (30 років для жінок та 35 років для чоловіків) отримуватимуть на 200 грн більше — 2 тис. 600 грн.

Відбудеться й перерахунок розмірів надбавок та доплат до пенсій, наприклад, за понаднормовий стаж.

Окрім того, традиційно збільшуються розміри інших доплат і підвищень до пенсій, які розраховуються у відсотках від встановленого мінімуму.

Максимальний розмір пенсії буде також перераховано та збільшено з 18 тис. 540 грн до 19 тис. 340 грн.

Податки для підприємців

Внаслідок збільшення мінімальної зарплати з 1 грудня збільшиться й сума Єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне страхування. Вона розраховується за ставкою 22% від мінімальної зарплати.

Мінімальний розмір ЄСВ складе 1 тис. 430 грн на місяць (раніше 1 тис. 320 грн). Цю суму необхідно сплатити як із зарплати найманих працівників, так і з доходів фізичних осіб-підприємців на єдиному податку.

Максимальний обсяг ЄСВ розраховується як 22% від величини 15 мінімальних зарплат, тобто з 1 грудня він зросте з 19 тис. 800 до 21 тис. 450 грн.