Соцвыплаты с 1 декабря – изменяются размеры минималки, пенсий, единого соцвзноса

https://racurs.ua/n163814-socvyplaty-s-1-dekabrya-izmenyautsya-razmery-minimalki-pensiy-edinogo-socvznosa.html

Ракурс

Размер главных социальных выплат в Украине изменяется с 1 декабря. Это связано с нормой закона о госбюджете-2021, согласно которой в последний месяц года увеличивается прожиточный минимум и заработная плата.

К значению прожиточного минимума привязаны величины социальных и трудовых выплат. Таким образом, в декабре также произойдет увеличение пенсий для разных категорий граждан и пособий по безработице.

Минимальная зарплата вырастет на 500 грн и составит 6 тыс. 500 грн. В течение предыдущих 11 месяцев минимальная зарплата в Украине составляла 6 тыс. грн.

Повышение прожиточного минимума

С 1 декабря 2021 года в Украине прожиточный минимум составит:

для трудоспособных граждан — 2 тыс. 481 грн (ранее 2 тыс. 379 грн);

для детей до 6 лет — 2 тыс. 100 грн (ранее 2 тыс. 13 грн);

для детей от 6 до 18 лет — 2 тыс. 618 грн (ранее 2 тыс. 510 грн);

для нетрудоспособных лиц — 1 тыс. 934 грн. (ранее 1 тыс. 854 грн.).

Кому повысят пенсии

Для пенсионеров по возрасту, получающих минимальную пенсию, ее размер с 1 декабря увеличится на 80 грн — с 1 тыс. 854 грн до 1 тыс. 934 грн.

Неработающие пенсионеры старше 65 лет с полным страховым стажем (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) будут получать на 200 грн больше — 2 тыс 600 грн.

Состоится и перерасчет размеров надбавок и доплат к пенсиям, например, за сверхурочный стаж.

Кроме того, традиционно увеличиваются размеры других доплат и повышений к пенсиям, которые рассчитываются в процентах от установленного минимума.

Максимальный размер пенсии также будет перечислен и увеличен с 18 тыс. 540 грн до 19 тыс. 340 грн.

Налоги для предпринимателей

В результате увеличения минимальной зарплаты с 1 декабря увеличится и сумма единого социального взноса (ЕСВ) на общеобязательное государственное страхование. Она рассчитывается по ставке 22% минимальной зарплаты.

Минимальный размер ЕСВ составит 1 тыс. 430 грн. в месяц (ранее 1 тыс. 320 грн.). Эту сумму необходимо оплатить как по зарплате наемных работников, так и по доходам физических лиц-предпринимателей на едином налоге.

Максимальный объем ЕСВ рассчитывается как 22% от величины 15 минимальных зарплат. С 1 декабря он вырастет с 19 тыс. 800 до 21 тыс. 450 грн.