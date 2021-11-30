Новую теорию происхождения воды выдвинули ученые

https://racurs.ua/n163813-novuu-teoriu-proishojdeniya-vody-vydvinuli-uchenye.html

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Ученые выдвинули теорию об одном из источников возникновения воды на Земле. По мнению специалистов, океаны воды сформировались благодаря кометам.

Многие кометы действительно содержат в своем составе большое количество воды и за миллиарды лет существования планеты они могли доставить некоторое количество H2O на поверхность Земли. Об этом пишет Nature Astronomy.

Однако это не единственная гипотеза, выдвинутая учеными. Оказалось, что еще одним источником воды может быть Солнце, как бы странно это не выглядело.

Все дело в том, что солнечный ветер включает в себя ионы водорода, которые оседают на астероидах, метеоритах и других объектах, проникающих в атмосферу Земли.

Затем водород, смешиваясь с атомами кислорода, превращается в воду. Соответствующие выводы были сделаны после изучения образцов астероида Итокава, реголит которого доставил на землю японский зонд в 2010 году.

Наличием на Земле больших запасов воды мы обязаны астероидам и кометам, которые эту воду «приносили, — отметил один из ученых, выдвинувший «солнечную теорию» происхождения воды.



Кроме того, плотная атмосфера, достаточная гравитация и комфортные температурные условия обеспечили сохранение воды и ее существование в жидком состоянии.

Источник: Nature Astronomy