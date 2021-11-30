Нову теорію походження води висунули вчені. Фото: Shutterstock

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Вчені висунули теорію про одне із джерел виникнення води на Землі. На думку фахівців, океани води сформувалися завдяки кометам.

Багато комет дійсно містять у своєму складі велику кількість води й за мільярди років існування планети вони могли доставити певну кількість H2O на поверхню Землі. Про це пише Nature Astronomy.

Проте це не єдина гіпотеза, яку висунули вчені. Виявилося, що ще одним джерелом води може бути Сонце, якби дивно це не звучало.

Річ у тому, що сонячний вітер містить у собі іони водню, які осідають на астероїдах, метеоритах та інших об'єктах, що проникають в атмосферу Землі.

Потім водень, змішуючись з атомами кисню, перетворюється на воду. Відповідні висновки зробили після вивчення зразків астероїда Ітокава, реголіт якого доставив на землю японський зонд у 2010 році.

Наявністю на Землі великих запасів води ми завдячуємо астероїдам та кометам, які цю воду «приносили», — зазначив один з учених, який висунув «сонячну теорію» походження води.



Крім того, щільна атмосфера, достатня гравітація та комфортні температурні умови забезпечили збереження води та її існування в рідкому стані.

Джерело: Nature Astronomy