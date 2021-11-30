День Антарктиди – свято завтра 1 грудня. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n163812-svyato-1-grudnya-imenyny-prykmety-ta-tradyciyi.html

Ракурс

Свято 1 грудня — День Антарктиди. Саме в перший день зими 12 країн у Вашингтоні підписали Договір про Антарктиду, що запобігає її мілітаризації та забезпечує континенту суверенітет. Свято ж започаткували на честь цієї події в 2010 році.

В Україні святкують День працівників прокуратури. Сьогодні на органи прокуратури покладаються надзвичайно важливі завдання, головне з яких — повернути довіру суспільства до роботи правоохоронної системи.

1 грудня — Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Синдром набутого імунодефіциту — пізня стадія інфекції, яка спричинена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ). За умови правильного і швидкого лікування ВІЛ у людей не розвивається СНІД. Наразі на планеті близько 38 млн людей є ВІЛ-інфікованими.

Які події сталися 1 грудня:

1800 рік — Вашингтон став столицею Сполучених Штатів Америки.

1945 рік — засновано Міжнародну демократичну федерацію жінок.

1953 рік — у Чикаго вийшов перший номер журналу Playboy.

2009 рік — у Львові запустили львівський міський рейковий автобус.

2012 рік — оприлюднено Українську хартію вільної людини.

2013 рік — відповідь на спробу силового розгону Євромайдану — мільйонна демонстрація в Києві та початок Революції гідності.

День ангела святкують Платон, Мирон та Роман. Православна церква 1 грудня вшановує пам’ять святих мучеників Романа і Платона. Їм моляться про матеріальне благополуччя. Також святих просили допомогти пережити зиму, а наступної осені подарувати хороший урожай.

Прикмети цього дня: