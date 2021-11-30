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Ракурс
День Антарктиди – свято завтра 1 грудня. Фото: Pexels

Свято 1 грудня — іменини, прикмети та традиції

30 лис 2021, 21:52
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Свято 1 грудня — День Антарктиди. Саме в перший день зими 12 країн у Вашингтоні підписали Договір про Антарктиду, що запобігає її мілітаризації та забезпечує континенту суверенітет. Свято ж започаткували на честь цієї події в 2010 році.

В Україні святкують День працівників прокуратури. Сьогодні на органи прокуратури покладаються надзвичайно важливі завдання, головне з яких — повернути довіру суспільства до роботи правоохоронної системи.

1 грудня — Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Синдром набутого імунодефіциту — пізня стадія інфекції, яка спричинена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ). За умови правильного і швидкого лікування ВІЛ у людей не розвивається СНІД. Наразі на планеті близько 38 млн людей є ВІЛ-інфікованими.

Які події сталися 1 грудня:

  • 1800 рік — Вашингтон став столицею Сполучених Штатів Америки.
  • 1945 рік — засновано Міжнародну демократичну федерацію жінок.
  • 1953 рік — у Чикаго вийшов перший номер журналу Playboy.
  • 2009 рік — у Львові запустили львівський міський рейковий автобус.
  • 2012 рік — оприлюднено Українську хартію вільної людини.
  • 2013 рік — відповідь на спробу силового розгону Євромайдану — мільйонна демонстрація в Києві та початок Революції гідності.

День ангела святкують Платон, Мирон та Роман. Православна церква 1 грудня вшановує пам’ять святих мучеників Романа і Платона. Їм моляться про матеріальне благополуччя. Також святих просили допомогти пережити зиму, а наступної осені подарувати хороший урожай.


Прикмети цього дня:

  • якщо на вулиці тепло, то зима буде м’яка і приємна;
  • 1 грудня надто часто змінюється погода — зима теж буде мінливою;
  • якщо дує сильний вітер, потрібно чекати на хуртовини взимку.

Джерело: Ракурс


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