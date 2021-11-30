День Антарктиды – праздник завтра 1 декабря. Фото: Pexels

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Праздник 1 декабря — День Антарктиды. Именно в первый день зимы 12 стран в Вашингтоне подписали Договор об Антарктиде, предотвращающий ее милитаризацию и обеспечивающий континенту суверенитет. Праздник ввели в честь этого события в 2010 году.

В Украине отмечают День работников прокуратуры. Сегодня на органы прокуратуры возлагаются чрезвычайно важные задачи, главная из которых — вернуть доверие общества к работе правоохранительной системы.

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом. Синдром приобретенного иммунодефицита — поздняя стадия инфекции, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). При правильном и быстром лечении ВИЧ у людей не развивается СПИД. В настоящее время на планете около 38 млн человек являются ВИЧ-инфицированными.

Какие события произошли 1 декабря:

1800 год — Вашингтон стал столицей Соединенных Штатов Америки.

1945 год — основана Международная демократическая федерация женщин.

1953 год — в Чикаго вышел первый номер журнала Playboy.

2009 год — во Львове запустили Львовский городской рельсовый автобус.

2012 год — обнародована Украинская хартия свободного человека.

2013 год — ответ на попытку силового разгона Евромайдана — миллионная демонстрация в Киеве и начало Революции достоинства.

День ангела празднуют Платон, Мирон и Роман. Православная церковь 1 декабря чтит память святых мучеников Романа и Платона. Им молятся о материальном благополучии. Также святых просили помочь пережить зиму, а на следующую осень подарить хороший урожай.

Приметы этого дня: