Праздник 1 декабря — именины, приметы и традицииhttps://racurs.ua/n163812-prazdnik-1-dekabrya-imeniny-primety-i-tradicii.htmlРакурс
Праздник 1 декабря — День Антарктиды. Именно в первый день зимы 12 стран в Вашингтоне подписали Договор об Антарктиде, предотвращающий ее милитаризацию и обеспечивающий континенту суверенитет. Праздник ввели в честь этого события в 2010 году.
В Украине отмечают День работников прокуратуры. Сегодня на органы прокуратуры возлагаются чрезвычайно важные задачи, главная из которых — вернуть доверие общества к работе правоохранительной системы.
1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом. Синдром приобретенного иммунодефицита — поздняя стадия инфекции, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). При правильном и быстром лечении ВИЧ у людей не развивается СПИД. В настоящее время на планете около 38 млн человек являются ВИЧ-инфицированными.
Какие события произошли 1 декабря:
- 1800 год — Вашингтон стал столицей Соединенных Штатов Америки.
- 1945 год — основана Международная демократическая федерация женщин.
- 1953 год — в Чикаго вышел первый номер журнала Playboy.
- 2009 год — во Львове запустили Львовский городской рельсовый автобус.
- 2012 год — обнародована Украинская хартия свободного человека.
- 2013 год — ответ на попытку силового разгона Евромайдана — миллионная демонстрация в Киеве и начало Революции достоинства.
День ангела празднуют Платон, Мирон и Роман. Православная церковь 1 декабря чтит память святых мучеников Романа и Платона. Им молятся о материальном благополучии. Также святых просили помочь пережить зиму, а на следующую осень подарить хороший урожай.
Приметы этого дня:
- если на улице тепло, то зима будет мягкая и приятная;
- 1 декабря слишком часто меняется погода — зима также будет переменчивой;
- если дует сильный ветер, нужно ждать вьюги зимой.