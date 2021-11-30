Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Главаря оккупантов в Крыму Аксенова разрешил задержать суд – подробности. Фото: flot2017

Главаря оккупантов в Крыму Аксенова разрешил задержать суд — подробности

30 ноя 2021, 21:32
999

Сергея Аксенова, главаря крымских оккупантов, разрешил задержать Киевский апелляционный суд.

Так называемому «главе правительства Крыма» инкриминируют сепаратизм, терроризм и еще ряд уголовных статей. Об этом говорится в сообщении учреждения.

Суд рассмотрел жалобу прокурора на решение Шевченковского райсуда Киева, который отказал в разрешении на задержание Аксенова для участия в заседании суда по избранию ему меры пресечения. Апелляционная инстанция отменила это решение и разрешила его задержать.

В июне завершилось расследование государственной измены Аксенова. Он подозревается в совершении ряда преступлений:


  • действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;
  • посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
  • создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем;
  • террористический акт;
  • блокировка транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия;
  • захват государственных или общественных зданий.

Пусть попробуют, буду ждать. Если серьезно, то киевские власти каждый раз бьют свои же рекорды по абсурдности и бессмысленности принимаемых решений. Пустые слова, пафосные заявления и лживые обвинения — это все, на что они способны, — написал Аксенов в своих социальных сетях, прокомментировав решение Киевского апелляционного суда о его задержании.

«Ракурс» сообщал, что Дениса Березовского, бывшего контр-адмирала командующего Военно-морскими силами ВСУ, будут судить за государственную измену, создание и руководство преступной организацией.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров