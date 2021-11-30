Будут судить предателя Березовского – командующий ВМС присягнул РФ в Крыму

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Дениса Березовского, бывшего контр-адмирала командующего Военно-морскими силами ВСУ, будут судить за государственную измену, создание и руководство преступной организацией.

Дело передали в суд. По данным следствия, 1 марта 2014 года указом исполняющего обязанности президента Украины обвиняемый был назначен командующим ВМС ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

В его обязанности входило сдерживание, локализация и нейтрализация вооруженных конфликтов, а при необходимости — предоставление отпора вооруженной агрессии с моря как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими подразделениями ВСУ.

Однако Березовский, объединившись в преступную организацию с другими лицами, способствовавшими оккупации Россией полуострова Крым, совершил государственную измену.

Сразу после назначения на должность он публично выступил перед личным составом ВМС ВСУ и представителями СМИ. В своей речи Березовский заявил, что отказывается выполнять какие-либо решения, приказы и распоряжения украинской власти и обязался выполнять приказы самопровозглашенной оккупационной власти в Крыму.

Также обвиняемый приказал подчиненным военным подразделениям сложить оружие, не сопротивляться ВС РФ и перейти под командование оккупантов.

Интенсивность захвата воинских частей в Крыму после начала российской агрессии усилилась после предательства Дениса Березовского.

2 марта 2014 года командующий ВМС Украины присягнул на «верность крымскому народу», перейдя в подчинение самопровозглашенной власти. Сразу после этого Березовского уволили с должности, а Офис генпрокурора возбудил против него уголовное производство по статье «государственная измена».

Президент России Владимир Путин назначил экс-командующего ВМС Украины контр-адмирала Дениса Березовского заместителем командующего Черноморским флотом РФ.

В настоящее время Березовский занимает должность заместителя командующего Тихоокеанским флотом РФ. СНБО Украины ввел против Березовского санкции и лишил его всех званий.