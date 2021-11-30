Зеленский назначил нового руководителя контрразведки СБУ — что о нем известно

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Президент Владимир Зеленский продолжает кадровые изменения в силовых органах.

В Службу безопасности Украины глава государства назначил нового начальника Департамента контрразведки. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба Офиса президента.

Новым начальником контрразведки стал Александр Поклад, заменивший в должности уволенного накануне Александра Руснака.

О биографии Поклада известно мало. Он возглавлял одно из управлений Департамента контрразведки СБУ, руководил спецоперацией по задержанию сотрудника управления «К» СБУ Юрия Расюка и генерал-майора ведомства Валерия Шайтанова, подозреваемого в работе на спецслужбы РФ.

Сегодня президент также назначил начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов в сфере информационной безопасности СБУ. Им стал Илья Витюк.

3 ноября Зеленский уволил Вячеслава Демченко с должности начальника Управления разведки администрации Государственной пограничной службы. До этого Зеленский уволил начальника Департамента защиты национальной государственности Александра Кукса.