Зеленський призначив нового керівника контррозвідки СБУ - що про нього відомо

https://racurs.ua/ua/n163787-zelenskyy-pryznachyv-novogo-kerivnyka-kontrrozvidky-sbu-scho-pro-nogo-vidomo.html

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Президент Володимир Зеленський продовжує кадрові зміни в силових органах.

У Службу безпеки України глава держави призначив нового начальника Департаменту контррозвідки. Про це 30 листопада повідомила прес-служба Офісу президента.

Новим начальником контррозвідки став Олександр Поклад, який замінив на посаді звільненого напередодні Олександра Руснака.

Про біографію Поклада відомо мало. Він очолював одне з управлінь Департаменту контррозвідки СБУ, керував спецоперацією із затримання співробітника управління «К» СБУ Юрія Расюка і генерал-майора відомства Валерія Шайтанова, підозрюваного в роботі на спецслужби РФ.

Сьогодні президент також призначив начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів у сфері інформаційної безпеки СБУ. Ним став Ілля Вітюк.

3 листопада Зеленський звільнив В’ячеслава Демченка з посади начальника Управління розвідки адміністрації Державної прикордонної служби. До цього Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності Олександра Куксу.