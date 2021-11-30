Путін розповів, навіщо дозволив собі балотуватися ще на два терміни

Володимир Путін (праворуч), фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n163786-putin-rozpoviv-navischo-dozvolyv-sobi-balotuvatysya-sche-na-dva-terminy.html

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Володимир Путін, президент РФ, вважає, що надана йому змінами до російської конституції та законодавства можливість балотуватися на посаду ще раз у 2024 році «стабілізує ситуацію».

Про це він заявив, відповідаючи на питання журналістів, повідомляє видання «Бизнес.Online».

Знаєте, у чому фокус? Відповідно до Конституції, я маю право обиратися на новий термін. Буду я це робити чи ні — поки що сам для себе не вирішив. Сама наявність цього права вже стабілізує ситуацію внутрішньополітичну. Приблизно так само, як заява Байдена (президента США Джо Байдена — ред.) про те, що він переобиратиметься, — заявив Путін.

Водночас він додав, що наразі «поки що передчасно говорити, хто і що планує у 2024 році».

Влітку 2020 року в Росії відбулося голосування щодо змін до конституції країни, які передбачають «обнулення» президентських термінів попередніх глав держави та введення заборони обіймати посаду президента більше двох термінів, а також забезпечують недоторканність колишніх глав держави. Згідно з офіційними даними, такі поправки підтримали 77,92% тих, хто голосував

5 квітня цього року Путін підписав закон, який дозволить йому обратися главою держави ще двічі. Документ був прийнятий відповідно до внесених до Конституції поправок.

Путін обирався президентом РФ на чотирирічні терміни двічі поспіль — у 2000 та 2004 роках. Згодом президентські терміни в Росії подовжили до шести років. Після президентства Дмитра Медведєва (2008−2012 роки), Путін перемагав на президентських виборах у 2012-му та 2018 роках. Тепер він також зможе балотуватися у 2024 та 2030 роках.

Джерело: «Бизнес.Online»