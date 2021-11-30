Листування «Слуг народу» про держбюджет потрапило в мережу. Фото: Укрінформ

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Листування народних депутатів «Слуги народу» у Верховній Раді потрапило в мережу.

Під час засідання Верховної Ради 30 листопада «слуги» обговорювали у фракційному чаті поправки до проекту державного бюджету. Торкнулися парламентарі питання фінансування зарплат суддів та працівників апарату судів. Журналісти змогли сфотографувати листування на смартфоні нардепа Миколи Задорожнього. Про це повідомляє видання «Цензор.НЕТ».

Нардепи пишуть, що на зарплати суддям гроші вже знайшли, залишилося знайти на фінансування апарату судів. Деякі парламентарі запропонували взяти гроші з фонду кіно, чи з бюджету «Суспільного».

Короче цифр нема! На ЗП суддям буде! Залишився апарат суду, — йдеться в одному з повідомлень. Так апарат суду — в мене була правка на 2,4 млрд, тоді можливо було б вийти на зп в 11−13 тис., — зазначив Тарас Тарасенко. Питання у кого забрати, — поцікавилися нардепи. У кіно) Мільярд на кіно, це 40 «носорогів» Сенцова, — запропонував Максим Бужанський. Можна і у «Суспільного», — додали парламентарі.

Нардепи додали, що деякі нардепи обговорюють заповнення вакантних посад суддів, в ході чого виникає питання: «Тоді цифрами. Зараз передбачений бюджет дозволяє щомісячно утримувати ту кількість суддів, що реально працюють +15%?».

Нагадаємо, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що державний бюджет на 2022 рік має бути ухвалений до Нового року. Віце-спікер припускає, що ухвалити головний фінансовий документ країни можуть з 30 листопада до 3 грудня або з 14 до 17 грудня.

Джерело: «Цензор.НЕТ»