Переписка «Слуг народа» о госбюджете попала в сеть. Фото: Укринформ

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Переписка народных депутатов «Слуги народа» в Верховной Раде попала в сеть.

Во время заседания Верховной Рады 30 ноября «слуги» обсуждали во фракционном чате поправки к проекту государственного бюджета. Обговорили они и финансирование зарплат судей, сотрудников аппарата судов.

Журналисты смогли сфотографировать переписку на смартфоне нардепа Николая Задорожного. Об этом сообщает издание «Цензор.НЕТ».

Нардепы пишут, что на зарплаты судьям деньги уже нашли, осталось найти на финансирование аппарата судов. Некоторые парламентарии предложили взять деньги из Фонда кино или из бюджета «Суспільного».

Короче цифр нет! На ЗП судьям будет! Остался аппарат суда, — говорится в одном из сообщений. Так аппарат суда — у меня была правка на 2,4 млрд, тогда возможно было бы выйти на зп в 11−13 тыс., — написал в сообщении Тарас Тарасенко. Вопрос у кого забрать, — поинтересовались нардепы. У кино) Миллиард на кино, это 40 «носорогов» Сенцова, — предложил нардеп Максим Бужанский. Можно и у «Суспільного», — добавили парламентарии.

Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что государственный бюджет на 2022 год должен быть принят до Нового года. Вице-спикер предполагает, что принять главный финансовый документ страны могут с 30 ноября по 3 декабря или с 14 до 17 декабря.

Источник: «Цензор.НЕТ»