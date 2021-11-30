Травма Беседина раскрыла офшорные схемы Суркисов в «Динамо» - СМИ

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Ракурс

Травма Артема Беседина, форварда сборной Украины, во время Евро-2020 помогла раскрыть многолетнюю офшорную бухгалтерию выплат заработных плат игрокам столичного «Динамо».

Об этом говорится в статье журнала World Soccer за ноябрь.

Травма Беседина якобы дала право «Динамо» получить финансовую компенсацию от ФИФА по Программе защиты клубов (CPP), сумма которой рассчитывается от официальной зарплаты игрока. Однако издание отметило, что «кейс Беседина» раскрыл факт выплаты официальной заниженной зарплаты футболистам.

Клуб выплачивает Беседину зарплату 290 евро в месяц. Соответственно, компенсация «Динамо» по программе СРР составляла бы всего 9,70 евро за день травмы игрока или 1 тыс. 485 евро за пять месяцев.

World Soccer указывает, что реальная зарплата Беседина намного выше, поскольку из офшорной компании Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd., контролирующей призовые деньги украинского клуба от УЕФА, Беседин ежемесячно получает 45 тыс. евро. Это в 155 раз больше официальной зарплаты, которую игроку платят в Украине.

После травмы Беседина президент киевского «Динамо» Игорь Суркис заявил, что не потребует компенсации от ФИФА, и что клуб будет лечить нападающего за свой счет. Издание отмечает, что офшорную схему управления клубом Игорь Суркис унаследовал от старшего брата Григория.

Напомним, в 1993 году, когда Григорий Суркис стал президентом «Динамо», клуб заключил соглашение с офшорной компанией Newport Management Limited с Британских Виргинских островов. В 2010 году ее пролонгировали еще на 20 лет.

Newport в 2011—2017 годах потратила на покупку 82 игроков для киевского «Динамо» 324 млн дол.

Источник: World Soccer