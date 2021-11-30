Рада приняла худшую для Ахметова версию налогообложения руды

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Ракурс

Верховная Рада утвердила изменения в Налоговый кодекс — законопроект № 5600. Среди прочего он предусматривает изменения в модели налогообложения добычи железной руды, около 60% которой контролирует «Метинвест» Рината Ахметова и Вадима Новинского.

Сегодня добыча руды облагается налогом по ставкам 11%, когда цена руды ниже 70 дол. за т и 12%, когда выше этой отметки.

В основе налогообложения — себестоимость добычи руды. В зависимости от конкретного горнообогатительного комбината (ГОК) она колеблется от 25 до 35 дол. Сегодня ГОКи платят ренту 3 дол. за тонну руды.

Проголосованными правками модель налогообложения откатили к версии в первом чтении. Теперь ГОКам должны платить ренту от рыночной цены руды в Китае — основном рынке ее потребления.

Ставка будет зависеть от цены руды:

10% при цене руды выше 200 дол. за т;

5% при цене от 100 до 200 дол. за т;

3,5% при цене ниже 100 дол. за т.д.

В настоящее время цена руды составляет примерно 90 дол. Издание «Монополист» считает, что уровень уплаты ренты для ГОКов существенно не изменится.

Но если в будущем цена руды снова вырастет до 200 дол. за т, как это было летом, ГОКи заплатят в бюджет гораздо больше.

После первого чтения модель налогообложения руды в законе № 5600 изменили. Из-за лоббизма добытчиков руды из базы налогообложения, составляющей рыночную цену, изъяли расходы на логистику — фрахт судов и стоимость перевозки руды по железной дороге (приблизительно 40 долл. в тонне). Кроме того, применили и понижающий коэффициент на влажность руды (0,9).

Именно эти изменения были сбиты проголосованной в зале правкой.