Рада прийняла найгіршу для Ахметова версію оподаткування руди, фото - Економічна правда

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Верховна Рада затвердила зміни до Податкового кодексу — законопроект № 5600. Серед іншого, він передбачає зміни до моделі оподаткування видобутку залізної руди, близько 60% якого контролює «Метінвест» Ріната Ахметова та Вадима Новинського.

Сьогодні видобуток руди оподатковується за ставками 11%, коли ціна руди нижче 70 дол. за т і 12%, коли вища цієї позначки.

За базу оподаткування береться собівартість видобутку руди. Залежно від конкретного гірничозбагачувального комбінату (ГЗК) вона коливається від 25 до 35 дол. Отож, ГЗК сплачують ренту 3 дол. з тонни руди.

Проголосованими правками модель оподаткування «відкотили» до версії у першому читанні. Тепер ГЗК мають сплачувати ренту від ринкової ціни руди в Китаї — основному ринку її споживання.

Ставка залежатиме від ціни руди:

10% при ціні руди вище 200 дол. за т;

5% при ціні від 100 до 200 дол. за т;

3,5% при ціні нижче 100 дол. за т.

Наразі ціна руди складає приблизно 90 дол. Видання «Монополіст» вважає, що рівень сплати ренти для ГЗК істотно не зміниться.

Але якщо в майбутньому ціна руди знову зросте до 200 дол. за т, як це було влітку, ГЗК заплатять в бюджет значно більше.

Після першого читання модель оподаткування руди в законі № 5600 змінили. Через лобізм видобувників руди з бази оподаткування, яку складає ринкова ціна, були вилучені витрати на логістику — фрахт суден та вартість перевезення руди залізницею (приблизно 40 дол. у тонні). Крім того, застосували й понижуючий коефіцієнт на вологість руди (0,9).

Саме ці зміни були «збиті» проголосованою в залі правкою.

Джерело: «Монополіст»