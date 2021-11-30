Травма Бєсєдіна розкрила офшорні схеми Суркісів у “Динамо” – ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n163784-travma-biesiedina-rozkryla-ofshorni-shemy-surkisiv-u-dynamo-zmi.html

Ракурс

Травма Артема Бєсєдіна, нападника збірної України, під час Євро-2020 допомогла розкрити багаторічну офшорну бухгалтерію виплат заробітних плат гравцям столичного «Динамо».

Про це йдеться у статті журналу World Soccer за листопад.

Травма Бєсєдіна нібито давала право «Динамо» отримати фінансову компенсацію від ФІФА за Програмою захисту клубів (CPP), сума якої розраховується від офіційної зарплати гравця. Проте видання зауважило, що «кейс Бєсєдіна» розкрив факт виплати офіційної заниженої зарплати футболістам.

Клуб виплачує Бєсєдіну зарплату 290 євро на місяць. Відповідно, компенсація «Динамо» за програмою СРР становила б лише 9,70 євро за день травми гравця або 1 тис. 485 євро за п’ять місяців.

World Soccer вказує, що реальна зарплата Бєсєдіна набагато вища, оскільки з офшорної компанії Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd., яка контролює призові гроші українського клубу від УЄФА, Бєсєдін щомісяця отримує 45 тис. євро. Це у 155 разів більше за офіційну зарплату, яку гравець має в Україні.

Після травми Бєсєдіна президент київського «Динамо» Ігор Суркіс заявив, що не вимагатиме компенсації від ФІФА, і що клуб лікуватиме нападника власним коштом. Видання зауважує, що офшорну схему управління клубом Ігор Суркіс успадкував від старшого брата Григорія.

Нагадаємо, у 1993 році, коли Григорій Суркіс зайняв посаду президента «Динамо», клуб уклав угоду з офшорною компанією Newport Management Limited з Британських Віргінських островів. У 2010 році її пролонгували ще на 20 років.

Newport у 2011−2017 роках витратила на купівлю 82 гравців для київського «Динамо» 324 млн дол.

Джерело: World Soccer